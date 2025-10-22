Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırı kaç olacak? Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de Bakanlık olarak önerimiz, uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir. Belki 15 yaş olacak, bunu ilgili taraflarla konuşuyoruz." dedi.



Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na katıldı. Buradaki konuşmasında bilginin çağın en değerli hazinesi, siber güvenliğin ise bu hazineyi koruyan en kritik kale olduğunu belirten Uraloğlu, dijital dönüşümün hayatın her alanını yeniden şekillendirdiğini ve siber güvenliğin bireylerden kurumlara, devletlerden uluslararası organizasyonlara kadar herkes için vazgeçilmez bir öncelik haline geldiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA) Uraloğlu, geçen hafta yapılan 5G yetkilendirme ihalesinin Türkiye'nin dijital geleceğinde tarihi bir gelişme olduğuna işaret ederek, ihalenin işletmecilerin rekabetçi teklifleriyle KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarıyla tamamlandığını dile getirdi. Bunun, iletişim altyapı yatırımlarını güçlendirecek, AR-GE çalışmalarına ivme ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak bir gelişme olduğunu belirten Uraloğlu, 5G'nin sunduğu fırsatlar kadar siber güvenlik açısından getirdiği sorumlulukların da büyük olduğunu ifade etti. 5G ağlarının yaygınlaşmasının, nesnelerin interneti, yapay zeka ve otonom sistemler gibi teknolojilerin kullanımını artırırken siber tehditlerin çeşitliliğini ve ölçeğini de genişlettiğine dikkati çeken Uraloğlu, "5G ile birlikte başlayan yeni dönemde Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunu siber güvenlik faaliyetleri açısından da daha güçlü, daha hızlı adımlarla kat edeceğiz. Çünkü siber güvenlik yalnızca bir teknoloji meselesi değil ekonomik, sosyal ve ulusal güvenliğimizin temel taşıdır." dedi. "USOM, ÜLKEMİZİN SİBER OLAYLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRİYOR" Birçok alanda siber tehditlerle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Uraloğlu, Bakanlığın, ulusal siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin görev ve yetkileri doğrultusunda Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planlarını hayata geçirdiğini söyledi. Geçen yıl yayımladıkları Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile Türkiye'nin bu alandaki stratejik yaklaşımını somut kazanımlara dönüştürmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, bu planda 6 stratejik amaç belirlediklerini ve bu amaçlar doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi ve 61 eylem maddesiyle, kamu, özel sektör, akademi ve vatandaşlarla işbirliği içinde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini söyledi.