İzmir'de patlama: Evin çatısı çöktü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

İzmir'de patlama: Ev yıkıldı yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İzmir'de evde patlama meydana geldi. (AA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI



Evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.