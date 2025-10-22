PODCAST CANLI YAYIN

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi sonuçlandı. 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık dönem için yapılan ihalede en yüksek teklifi Türkiye İş Bankası A.Ş. verdi.

EGM promosyon ihalesi sonuçlandı: İşte ödenecek tutar...

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin 2025-2028 dönemine ait maaş ve ücret ödemelerini kapsayan banka promosyon ihalesi tamamlandı.

EGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.Α.Ο. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) 'den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu Üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL'ye yükseltmiştir.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. 'nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.
İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı. (Ekran Görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı. (Ekran Görüntüsü)

BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sonuçlanan ihalenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle…" ifadelerini kullandı.

