Bahçeli’den sert çıkış: “Terörsüz Türkiye süreci yıpratılmak isteniyor, anayasa üzerinden zemin yoklamak hüsrandır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili uyarı yaptı. "Son günlerde Terörsüz Türkiye adımları yıpratılmak isteniyor. Bir komplo mekaniği devreye sokuldu" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Anayasanın 66. maddesi ile ilgili polemik yapmak, hava koklamak, zemin yoklamak, kara propagandaya girişmek abesle iştigaldir, sonu ve sonucu da hüsrandır. Millet olma hali, onu oluşturan alt kültürlerin, lehçelerin, kimliklerin inkarı anlamını taşımaz. 'Ne mutlu Türküm diyene' seslenişi, müşterek şuurda kenetlenmeyi temsil etmiştir" dedi.