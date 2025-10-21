Mersin merkezli 10 ilde dev operasyon | Bakan Yerlikaya duyurdu: Narko Kapan Mersin'le 3 organize suç örgütü çökerildi

Mersin merkezli 10 ilde 'Narko Kapan' operasyonu düzenlendi. 3 bin 250 polis, 590 ekip, 30 detektör köpek, 2 iha, 1 helikopter ve 3 dron ile yapılan eş zamanlı operasyonda 403 adres basıldı, 3 organize suç örgütü çökertildi, 370 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla ilgili açıklamayı ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin İl Emniyet Müdürlüğü 'nde yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Mersin'de bu sabah vatandaşlarımızın hayatına kasteden zehir tacirlerine karşı,kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyan geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdik. Operasyonumuzun adı 'Narko Kapan Mersin'. Bu operasyonda hedefimizde Organize suç örgütleri ve 'torbacı' olarak tabir edilen 'sokak satıcıları' vardı.

Operasyonumuzun hazırlık çalışmaları 4 ay sürdü. Bu süre zarfında veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük. Ve bugün şafakla beraber düğmeye bastık. Polislerimiz, karadan ve havadan eşzamanlı biçimde harekete geçti.

Mersin merkezli 10 ilimizde gerçekleşen operasyonumuza 3 bin 250 kahraman polisimiz, 590 ekibimiz, 30 özel eğitimli narkotik detektör köpeği, 2 İHA, 1 helikopter ve 3 drondan oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eşzamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik. 370 şüpheli şahsı gözaltına aldık ve halen operasyonumuz sürüyor" diye konuştu.