İmamoğlu’nun gelişi rotayı İBB’ye çevirdi: İşte CHP’li belediyelerin rüşvet imparatorluğu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik tarafından hazırlanan iddianamede, 7'si belediye başkanı 40'ı tutuklu 200 kişi hakkında 578 sayfa iddianame hazırlandı.

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından örgüt, rotayı ilçe belediyelerinden İBB iştiraklerine kırdı. Örgüt, 2020 sonrası özellikle İETT, İSFALT ve İGDAŞ üzerinden alınan ihalelerle büyüdü. En çok ihale alınan belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu belirlendi. CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara şüpheli oldu.

Aziz İhsan Aktaş, Takvim



İddianameye göre Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütü gibi örgütlerin, kaba güçle yola çıktıklarını ancak zamanla şirketleşerek yasal görünümlü bir yapıya bürünerek kara para aklayan bir mekanizmaya dönüştüklerine dikkat çekildi. 20'ye yakın şirket üzerinden aklandığı tespit edilen toplam suç gelirinin 1 milyar 170 milyon 268 bin 645 lira olduğuna dikkat çekti.