İmamoğlu’nun gelişi rotayı İBB’ye çevirdi: İşte CHP’li belediyelerin rüşvet imparatorluğu

‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ soruşturması tamamlandı. 7’si belediye başkanı 40’ı tutuklu 200 kişi hakkında 578 sayfadan oluşan iddianamede suç imparatorluğu şema ile gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik tarafından hazırlanan iddianamede, 7'si belediye başkanı 40'ı tutuklu 200 kişi hakkında 578 sayfa iddianame hazırlandı.
İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından örgüt, rotayı ilçe belediyelerinden İBB iştiraklerine kırdı. Örgüt, 2020 sonrası özellikle İETT, İSFALT ve İGDAŞ üzerinden alınan ihalelerle büyüdü. En çok ihale alınan belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu belirlendi. CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara şüpheli oldu.

Aziz İhsan Aktaş, TakvimAziz İhsan Aktaş, Takvim

İddianameye göre Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütü gibi örgütlerin, kaba güçle yola çıktıklarını ancak zamanla şirketleşerek yasal görünümlü bir yapıya bürünerek kara para aklayan bir mekanizmaya dönüştüklerine dikkat çekildi. 20'ye yakın şirket üzerinden aklandığı tespit edilen toplam suç gelirinin 1 milyar 170 milyon 268 bin 645 lira olduğuna dikkat çekti.

Ali Haydar Fırat, Takvim GazetesiAli Haydar Fırat, Takvim Gazetesi

RÜŞVET ALAN GAZETECİLER İDDİANAMEYE
göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde, gazetecilere verilen rüşveti tek tek açıkladı. Özel kalem müdürü Akçadağ, Nevşin Mengü, İsmail Küçükkaya, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat isimli gazetecilere, Halk Tv, Krt, Tele 1 gibi televizyon kanallarında "pr kapsamında yapılan ödemeler" gibi birçok alanda para verildiğini söyledi. Gazetecilere yönelik verilen 58 milyon liraya yakın rüşvet dikkat çekti. Ödemeler genelde belediyedeki şoförler aracılığıyla yapılırdı.

İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
