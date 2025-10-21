PODCAST CANLI YAYIN

Erhürman’dan Rum ve Yunan basınına yanıt: “Merkezimiz Ankara”

KKTC'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi. Sonuçların açıklanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Erhürman, Ankara ile uyumlu hareket edeceğini bildirdi. Erhürman, "Hiçbir cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden ne müzakere yürüttü ne görüşme yürüttü ne dış politika çizgisi belirledi. Bu bizim devlet geleneğimizdir. Aynen bu devlet geleneğimiz devam edecek" diye konuştu. KKTC'de geçmişte 15 ay başbakanlık yaptığını hatırlatan Erhürman, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi söz konusu olmaz."

