Dehşet zinciri: Cinayetlerin perde arkası kız meselesi çıktı

Seri katil Mustafa Emlik 7 kişiyi yaraladı, 2 kişiyi katletti. Polis ile çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Cinayetleri uyuşturucunun etkisiyle gerçekleştirdiği ve sorunun kız meselesi olduğu öğrenildi. Öte yandan Olcay Özdemir’in evinde tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Bu vahşeti de Mustafa Emlik’in işlediği üzerinde duruluyor...

Dehşet zinciri: Cinayetlerin perde arkası kız meselesi çıktı

Balıkesir Edremit'te bir apartman dairesinde dün 25 yaşındaki Olcay Özdemir'in cesedi bulundu. Cinayetin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülerek arabasının gasp edildiği kanlı saldırıya sadece 500 metre mesafede işlenmiş olması "Saldırgan Mustafa Emlik, gasp için önce Olcay Özdemir'i mi öldürdü?" sorusunu akla getirdi. Saldırganın, emlakçı Özdemir'i evinin bahçesinde vurduğu, Özdemir'in yaralı halde eve girdiği ve hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

bir apartman dairesinde dün 25 yaşındaki Olcay Özdemir'in cesedi bulundu, Takvim Gazetesibir apartman dairesinde dün 25 yaşındaki Olcay Özdemir'in cesedi bulundu, Takvim Gazetesi

AYNI MAHALLEDE İKİ CESET

İstanbul Silivri'de 2013'te oto yıkamacıda çalışan Mustafa Emlik, kendisini işten çıkaran patronu Kenan B.'yi tartışma sırasında 500 lira alacak yüzünden bıçakladı. Katil, tutuklandı. 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emlik, pandemi sırasında açık cezaevinden tahliye edildi ve bir daha cezaevine dönmedi.

Katil Mustafa Emlik, Takvim GazetesiKatil Mustafa Emlik, Takvim Gazetesi

HEDEFİ KIZ ARKADAŞININ AĞABEYİYDİ
Mustafa Emlik, arkadaşı Doğan Can'ın kardeşiyle aşk yaşadı. Dostu bu ilişkiye karşı çıktı. Önceki gece adeta katliam yapmak için yola çıktı.
Uyuşturucu alan Mustafa Emlik, Balıkesir Erdemit'te önce Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurdu. Gasp edip, öldürdü. Ardından jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı öldürdü. Mehil Nergis'e kurşun yağdırıp, yaraladı. Seri katil Mustafa Emlik, gasp ettiği otomobili kaçırdı.
Etrafa rastgele ateş etti. Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı. Emlik, gasp ettiği otomobille asıl hedefinde olan kız arkadaşının ağabeyi Doğan Can'ın yaşadığı Güre mahallesine gitti. Saldırgan Emlik, konuşmak için çağırdığı Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı. Ardından otomobille genç kızın eski sevgilisi Ramazan Özbek'in büfesine gidip, Özbek'i yaraladı. Saldırgan, ardından tekrar aracında bulunan uyuşturucu haplardan kullanarak direksiyon başına geçti.
Kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İbrahim Gül'ü ayağından Ümit Işık'ı ise karnından yaraladı. Barikata doğru ilerleyen Emlik, boynundan vurularak öldürüldü.


Kemal Ekri, Takvim GazetesiKemal Ekri, Takvim Gazetesi


Cinayetler araştırılıyor, Takvim GazetesiCinayetler araştırılıyor, Takvim Gazetesi

Cinayetin bir gün önce 2 kişinin öldürüldüğü, olayla ilgili olup olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor.

