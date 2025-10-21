Başkan Erdoğan 'Körfez Turu'na çıkıyor: Gündem Gazze ve güvenlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç günü kapsayan Körfez çıkarmasında Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı: "Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacak.



Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülüyor. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor." Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla temaslarında İsrail ile Filistin arasında sağlanan ateşkes ve insani yardımlar konusunun ilk sıralarda olması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar'a geçecek, AA



İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Erdoğan, ilk durağı olan Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah ile bir araya gelecek. Görüşmede, Gazze'deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca iki ülke ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak. Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar'a geçecek. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.