PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan 'Körfez Turu'na çıkıyor: Gündem Gazze ve güvenlik

Başkan Erdoğan, Gazze’de sağlanacak barış, bölgesel güvenlik ve ikili anlaşmaları kapsayan temaslar için Kuveyt, Katar ve Umman’a ziyarette bulunacak.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan 'Körfez Turu'na çıkıyor: Gündem Gazze ve güvenlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç günü kapsayan Körfez çıkarmasında Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı: "Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülüyor. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor." Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla temaslarında İsrail ile Filistin arasında sağlanan ateşkes ve insani yardımlar konusunun ilk sıralarda olması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar'a geçecek, AABaşkan Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar'a geçecek, AA

İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Erdoğan, ilk durağı olan Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah ile bir araya gelecek. Görüşmede, Gazze'deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca iki ülke ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak. Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar'a geçecek. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek, AABaşkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek, AA

UMMAN'A İLK ZİYARET
durağı Umman olacak. Umman ziyareti ise Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk ziyareti olması bakımından önem arz ediyor.
Erdoğan, burada Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik iş birliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
İdefix
Emeklilik planını bu yıl yapan kazançlı çıkacak
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepkiler: "Hoşşt!"
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
Türk Telekom
Partinin DNA'sı bozuldu! CHP'li Berhan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivri'nin posta güvercini Özel
KOSGEB’den KOBİ’lere finansman fırsatı
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Netanyahu ateşkesi ihlal ettiğini kabul etti: 153 ton bomba kullandık
Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı dava sürecini sulandırmak | 3. duruşma 8 Aralık'ta Silivri'de
Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum
Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?
Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! Gölge yazar kan donduran skandal: 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi...
Paris'in göbeğinde 7 dakikalık paha biçilmez vurgun! Tacın düştüğü gün ne oldu? İşte Fransa'yı ayağa kaldıran tarihi soygunun hikayesi
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çekildi! Konu: İBB'deki yolsuzluk soruşturması
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Balıkesir'de kan donduran şüphe! Evinde ölü bulundu: Fail Edremit'i kana bulayan 2 kişinin katili mi?
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü