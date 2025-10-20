Son dakika! Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret

İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü) Ziyaretin detaylarını sosyal medya hesabından İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu. Duran yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.

Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."