Putin ve Trump, Ukrayna gündemiyle Macaristan’da buluşacak: Zirveye Türkiye rotası damga vurdu

Rusya Lideri Putin’in, Trump’la görüşme yapacağı Budapeşte toplantısına farklı bir rota ile gidecek. Putin’in uçağının güvenliğini Türk F-16’ları sağlayacak.

Rusya Lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik kritik bir görüşme için Macaristan'da bir araya gelecek.
Avrupa hava sahası yasakları nedeniyle rotasını değiştirmesi gereken Rus liderin rotasında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Putin'in Budapeşte'ye yolculuğu, Avrupa hava sahasında Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle olağan dışı bir rotadan gerçekleşecek. Rusya'ya ait devlet uçaklarının büyük bölümü AB hava sahasına giremediği için, Putin'in uçağı Türkiye üzerinden Sırbistan'a oradan da Macaristan'a ulaşacak. Bu rota, normalde 1.500 km. olan uçuşu yaklaşık 5.000 km.'ye çıkaracak.
Kremlin'in talebi doğrultusunda Karadeniz üzerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar eşlik edecek. Rus medyası, "Putin, Türkiye'ye çok güveniyor" diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim'de telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıklamıştı.
Rusya'nın Avrupa'da diplomatik izolasyonunun gölgesinde gerçekleşecek bu seyahat, yalnızca bir zirve değil, aynı zamanda yeni bir diplomatik denge arayışının da sembolü olarak görülüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptığı açıklamada "Amerikan ve Rus liderlerin Budapeşte'de bir araya gelecek olması, barış yanlısı insanlar için harika bir haber" ifadelerini kullandı.
Orban, "Hazırlıklar başladı, biz hazırız" mesajıyla da zirvenin altyapısının oluşturulduğunu belirtti.

