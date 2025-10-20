KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı.

Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana muhalefetteki Tufan Erhürman başta olmak üzere 5 aday pusulada yer aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Erhürman "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Başkan Erdoğan, AA



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Erhürman'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.