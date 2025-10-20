PODCAST CANLI YAYIN

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 200 bini aşkın seçmen sandığa gitti. Resmî olmayan sonuçlara göre, ana muhalefet lideri Tufan Erhürman seçimi kazanarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erhürman’ı tebrik ederek seçimlerin KKTC ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

Giriş Tarihi:
KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı.
Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana muhalefetteki Tufan Erhürman başta olmak üzere 5 aday pusulada yer aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Erhürman "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Başkan Erdoğan, AABaşkan Erdoğan, AA

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Erhürman'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan katliam tehdidi
İdefix
Kanarya'nın keyfi yerine geldi! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
D&R
Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye'yi hedef aldılar
Türk Telekom
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefesler tutuldu: Seyirciye güvenen yarışmacı matematik sorusunda ters köşe oldu!
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik
Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına "aile" mesajı: "Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak"
Laleli’deki kara paradan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye'nin tamamlayıcısı "temiz eller"
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü
Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler
Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar