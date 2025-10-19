PODCAST CANLI YAYIN

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde 218 bin seçmen sandık başında: Tatara karşı Erhürman yarışıyor

Yavru Vatan Kıbrıs’ta bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.Tatar ile Erhürman yarışacak. Ada halkı, ya iki devletli çözümü savunan adayı, ya da federasyon isteyen adayı seçecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları bugün cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gidecek. 218 bin 313 seçmen oy kullanacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçime bağımsız aday olarak katılırken ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin adayı olarak seçimde yer alacak.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. 5 yıldır KKTC'yi yöneten Ersin Tatar, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği iki devletli çözümü savundu. Ada'da barışın ve KKTC'ye egemenliğin bu sayede geleceğini anlattı. Rakibi Erhürman'ın savunduğu federasyonun KKTC'yi belirsizliklere sürükleyeceği vurgulandı.

Federasyonu destekleyen muhalefete karşı sesini yükselten Tatar, CTP ve Tufan Erhürman'ın KKTC'yi küçümsediğini belirterek, kendi vizyonu olan "Atak Diplomasi" ile Rum tarafının oyununu bozmayı ve KKTC'yi uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediğini açıkladı. "Kıbrıs Türk halkı devletine, egemenliğine, güvenliğine sahip çıkacak. Meclis'imiz iki devletli çözüm siyasetinin adamızda kalıcı bir barış ve istikrar için tek çözüm olduğunun kararını aldı. Çünkü son 5 yıldır her yerde savunduğumuz ve arkasında dimdik durduğumuz yeni politika bu olduğu için karar aldı.

Anavatan Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi, iktidarıyla, muhalefetiyle, iki devletli çözüm siyasetine tam destek verdiği için aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki devletli çözümün artık Kıbrıs'ta tek çözüm yolu olduğunu dünyaya defalarca ilan ettiği için aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve onun adayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman KKTC Meclisi'nden arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Kıbrıs Türk Halkının siyasi iradesinin tecelli ettiği yerden sen nasıl kaçıyorsun? Reddettiklerini kimse görmesin diye oylamaya bile katılmadılar" ifadelerini kullandı.

LEFKOŞA ÇAĞ ATLAYACAK


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık, altyapı, enerji ve iletişimde yeni yatırımların süreceğini belirterek, "5G teknolojisi, yeni devlet hastanesi, çevre yolları ve Cumhuriyet Yerleşkesi ile Lefkoşa çağ atlayacak" ifadelerini kullandı.

OYUMUZ TATAR'A

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs halkına "sandığa gidin" çağrısı , "Bu seçimde oy kullanmak, devlete, egemenliğe, cumhuriyete ve geleceğe sahip çıkma sorumluluğudur. Kararımız nettir, kararımız iki devlettir, oyumuz ErsinTatar'a" diye açıklama yaptı. Tatar'ı destekleyen Demokrat Parti (DP), " Cumhuriyete, devlete, bayrağa ve egemenliğe sahip çıkmak isteyen tüm yurttaşlar, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'a destek vermelidir" açıklaması yaptı.

