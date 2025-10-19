PODCAST CANLI YAYIN

FETÖ'ye yönelik 32 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 32 ilde son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
FETÖ'ye yönelik 32 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik geniş kapsamlı bir operasyonun düzenlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden apylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik İstanbul, İzmir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 32 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

62 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya: "Son 2 haftada FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheliyi yakaladık"
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak
Laleli’deki kara paradan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye'nin tamamlayıcısı "temiz eller"
Bir çatışma daha Türkiye öncülüğünde sona erdi! Afganistan ve Pakistan anlaşmaya vardı!
Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler
Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar
Spor yazarları Cimbom'u değerlendirdi! "Galatasaray bu lige fazla geliyor"
SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: "Hamas Gazze'nin yönetiminde rol almak istemiyor"
Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü
Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor
Huzurlarınızda Leroy Sane! Başakşehir - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: “Tartışma değil istismar var”
İsrail'in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor