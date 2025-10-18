PODCAST CANLI YAYIN

SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “tefecilik” ve “kara para aklama” soruşturması kapsamında gözaltına alınan beş kişiden üçü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında firari durumda bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında "tefecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında, SBK Holding ve UNICO Sigorta'nın, Bodrum Torba'daki 75 bin metrekarelik turizm arazisi üzerindeki "üst hakkı"nı devralarak 35 milyon avroluk haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "tefecilik" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Şaban Kayıkçı hakkında "konutu terk etmeme", Melike Yüksel hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza yükümlülüğü" şeklinde adli kontrol uygulanması istendi.

5 GÖZALTI 2 FİRARİ

Düzenlenen operasyonda, Ekba Holding Yönetim Kurulu başkanı Cihan Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerinde yönetici olan Çağlar Şendil, Paramoud otelin işletmecisi iş insanı Şaban Kayıkçı, Sezgin Baran Korkmaz'ın eski avukatlarından Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında TMSF, otel ve ilgili şirketlere kayyum olarak atanmıştı.

Şüpheliler emniyetteki işlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden Cihan Ekşioğlu,Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şaban Kayıkçı ev hapsi şekildeki adli kontrol şartıyla, Melike Yüksel ise yurt dışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi.

