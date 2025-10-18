SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında firari durumda bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında "tefecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında, SBK Holding ve UNICO Sigorta'nın, Bodrum Torba'daki 75 bin metrekarelik turizm arazisi üzerindeki "üst hakkı"nı devralarak 35 milyon avroluk haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

Kara para soruşturmasında 3 tutuklama talebi KARA PARA SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "tefecilik" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Şaban Kayıkçı hakkında "konutu terk etmeme", Melike Yüksel hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza yükümlülüğü" şeklinde adli kontrol uygulanması istendi.