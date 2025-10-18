Bursa Mudanya'da göçük: İki kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yeni yaptıkları evin kanalizasyon hattını kazarken meydana gelen göçükte iki kardeş yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Mudanya'ya bağlı Ülkü Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni inşa ettikleri iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak isteyen İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı kardeşler, kazı sırasında oluşan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altından çıkarılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.