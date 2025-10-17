Terörsüz Türkiye Komisyonu Diyarbakır'da! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyon yasa yapmak için kurulmadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Terörsüz Türkiye Komisyonu Diyarbakır'da!

Sokakta vatandaşların 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin umudunu gördüklerini belirten Kurtulmuş, "Bugün Diyarbakır'a yaptığımız ziyaretin iki önemli programını bitirdik. İnşallah Suriçi'nde farklı dillerden türkülerin, şarkıların dile getirileceği Kültür Yolu Festivali kapsamındaki bir konsere iştirak edip, sonra döneceğiz. Bizim için güzel bir gün oldu. Daha evvelden planlamış, Dicle Üniversitesi'nin akademik yıl açılış programı esasında gelişmiş olan bir program.

Aylar öncesinden, bu programda katılmak isteyen komisyon üyesi arkadaşlarımızdan, Diyarbakır milletvekillerinden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'ndan 30'a yakın arkadaşımızla birlikte bugün burada Diyarbakır'ı ziyaret ettik.

Hem üniversite programı, hem az evvel tamamladığımız buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz istişare programlarının yararlı olduğu kanaatindeyim. Diyarbakır'da çok kısa da olsa sokakta dolaştığımızda halkın gözündeki bu 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin umudu, coşkuyu gördüğümü zannediyorum. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde, Türkiye'de bütün kesimlerin vermiş olduğu bu katkıya yaraşır şekilde herkesi memnun edecek ve Türkiye'nin geleceğini hakikaten garanti altına alacak, aydınlatacak bir süreç olarak tamamlanır. İnşallah faydalı bir gezi olduğu kanaatindeyim" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLİĞE VE ESENLİĞE KATKISI OLACAĞI KANAATİNDEYİM"

Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı Kürtçe konuşmasının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Gerçekten konuşmanın akışı içerisinde de herhalde de tam yerine oturdu diye düşünüyorum. Manası itibariyle birlikte olmayı, el ele olmayı, barış içerisinde olmayı, aramızda huzurun, esenliğin hakim olmasını dileyen Kürtçe bir dizeydi. Bunun Türkiye'deki kardeşliğe ve esenliğe katkısı olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

"ŞU ANDA KOMİSYONUN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU BİR RAPOR YOK"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun henüz hazırladığı bir raporun olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Komisyon hakikaten çok titiz bir çalışma yaptı. 15 toplantı, onlarca saat, yüzlerce saat süren belki çalışmalar yapıldı. 138 sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderi dinlendi. Fikirlerine katıldığımız, katılmadığımız çok farklı insanlar oldu. Ama sonuçta bu komisyon başlı başına şunu başarmış oldu. Türkiye'de tam manasıyla olgun bir demokratik tartışma ortamı kurulabilir ve buradan sonuç çıkarılabilir. Ve 11 siyasi partinin, meclisteki 11 siyasi partinin katkı verdiği komisyon her şeyi konuşarak, belki uzlaşarak belli bir noktaya getirdi. Sonuçta bunun bir sonucunda da bir rapor ortaya konulacak. Komisyonun raporunda şimdiye kadar konuşulan konular, hatta grupların yeni teklif olarak ortaya koyacağı konular da komisyonun raporunda tartışılarak, çoğunluğun kararıyla oluşturulabilir. Şu anda komisyonun hazırlamış olduğu bir rapor yok. Henüz hazırlık aşamasında değiliz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.(DHA)

"KOMİSYON, YASA YAPMAK İÇİN KURULMUŞ BİR KOMİSYON DEĞİLDİR"

Komisyonun, yasa yapmak veya Anayasa'yı değiştirmek için kurulmuş bir komisyon olmadığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Çok temel bir insani haktan bahsettim. Herkesin doğuştan gelen haklarından birisi kendi ana dilini kullanabilmesidir. Nasıl karar alınacağı konusu ise ifade ettiğim gibi komisyonun vereceği bir karardır. Komisyon da tekraren altını çizelim, yasa yapmak için kurulmuş bir komisyon değildir. Anayasa değiştirmek için kurulmuş bir komisyon değildir. Bu komisyon sadece bu sürecin demokratik olgunlukla bitirilmesi için tespitlerin ve tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na tavsiye eder. O tavsiyelerde hep beraber aramızda arkadaşlar, komisyon üyesi arkadaşlar konuşacak, tartışacak. Eğer karar alırsa. Benim temennim alınacak kararın daha evvel aldığımız üç kararda olduğu gibi ittifakla anılarak, meclisin genel kuruluna komisyonun raporunun gönderilmesidir."