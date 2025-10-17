PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa-Ankara kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü Bilal B. ile iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Bilal B.(23) yönetimindeki 16 BKB 156 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan Özkan Ç.'nin kullandığı 16 BGN 709 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hızlanan Özkan Ç. yönetimindeki otomobil de önünde ilerleyen Ekrem Ö.'nün(40) kullandığı 16 BJH 908 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ekrem Ö. yönetimindeki otomobil ise önünde ilerleyen Mehmet G.(36) yönetimindeki 16 AFZ 249 plakalı otomobile, o da önündeki Ebubekir A.'nın(25) kullandığı 16 BGV 505 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Yaşanan zincirleme kazada sürücülerden Bilal B. ile 16 BGN 709 plakalı otomobildeki yolcular Lina Ç.(29) ve İsmail Ç.(25) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri tıkanan yolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Kara para operasyonunda 3 tutuklama talebi
Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü
Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor
Huzurlarınızda Leroy Sane! Başakşehir - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: “Tartışma değil istismar var”
İsrail'in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
Kartal'a büyük sürpriz! Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Karadeniz'de kusursuz Fırtına! Rizespor - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! YSK kararını açıkladı
Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı