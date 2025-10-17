Saka kuşlarını kaçırmaya çalışırken yakalandılar!

Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen saka kuşları doğal ortamına salındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Yumaklı, "1431 adet saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek doğal ortamına salındı. Sorumlulara 10 milyon 897 bin TL ceza uygulandı" ifadelerini kullandı.