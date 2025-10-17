Patronun küçük kızı Magdalena

1665 tarihinde "İnci Küpeli Kız" tablosunu kaleme alan Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in gizemli modeli 360 yıl sonra yeniden gündem oldu. Sanat tarihçisi Andrew Graham-Dixon, sanat dünyasının en uzun süredir çözülemeyen gizemlerinden birini çözdüğünü iddia etti. Graham-Dixon'un iddiasına göre, Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" tablosundaki model, sanatçının patronunun küçük kızı Magdalena van Ruijven. Tarihçiye göre, ünlü ressam, Hollanda'nın Delft kentinde yaşayan Remonstrant mezhebine mensup Pieter Claeszoon van Ruijven ve eşi Maria de Knuijt için çalışmıştı. Graham- Dixon'ın açıklaması, sanat dünyasında büyük tartışmalara neden oldu