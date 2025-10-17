Paramount Hotel'e çökme operasyonu! SBK ve Ekşioğlu ile birlikte 7 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç örgütü kurma", "tefecilik", "kara para aklama" suçları kapsamında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı. Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirkete ait Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum'u (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) zorla devraldıkları iddia edildi. Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın şu anda bu otelleri birlikte işlettikleri belirlendi.

