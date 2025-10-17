PODCAST CANLI YAYIN

Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çekildi

Diyarbakır Bağlar'daki Narin Güran (8) cinayetinde cansız bedeni dereye taşıyan komşu Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ise sosyal medyadan davadan çekildiğini açıkladı.

Eryılmaz, "Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum. Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Bardağı taşıran son damla, o avukata ait olduğu iddia edilen ve "Narin'i Nevzat öldürdü" dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur" ifadesini kullandı.

