Gazze’ye insani yardım tırları girişte bekletiliyor: Soykırımcı İsrail'den engellemeler devam ediyor!

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım taşıyan 600 TIR'ın geçişine izin vereceğine dair ateşkes anlaşmasına imza attı. Ancak günlük Gazze'ye halen bu sayıda TIR giriş yapamadı. Refah Sınır kapısı da açılmadı.
Bu konuda çeşitli bahaneler ileri süren İsrail, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan giren Tırlara da zorluk çıkartmaya başladı. "Güvenlik" bahanesiyle araçları saatlerce bekletip arama yapınca, kapıda kuyruklar oluştu. Kahire el-İhbariyye televizyonu, 'insani yardım konvoyundaki yüzlerce TIR'ın, Kerem Şalom ve el-Avce sınır kapılarından Gazze Şeridi'ne girmeyi beklediğini ve İsrail işgal makamları tarafından inceleme ve denetime tabi tutulduğunu, bu makamların TIR'ların girişine izin verebileceğini veya engelleyebileceğini' belirtti.
Bu arada İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'a bağlı Ynet internet sitesi, Refah Sınır Kapısı'nın büyük olasılıkla bugün de açılmayacağını, açılış tarihinin 'bilinmediğini' yazdı. Anlaşma uyarınca insani yardım malzemesi yüklü 600 TIR, dün Kerem Şalom Sınır Kapısı'na dayandı.
Akşam saatlerine kadar Gazze'ye sadece 400'e yakın TIR'ın giriş yaptığı anlaşıldı.