Tarih belli oldu! Emniyet personelinin banka promosyon ihalesi canlı yayınlanacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin yapılacak banka promosyon ihalesinin canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelini yakından ilgilendiren banka promosyon ihalesinin Emniyet Teşkilatı'nın sosyal medya hesapları ile Polis Radyosu üzerinden canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

EGM'nin açıklaması.EGM'nin açıklaması.

EGM'den yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30'da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

a) İhale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan canlı olarak yayınlanacaktır.

b) İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

