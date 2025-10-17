Başkan Erdoğan sahte e-imza olayına el attı: DDK inceleme başlattı! Usulsüz belgeler soruşturuluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce gündeme gelen sahte e-İmza olayına el koydu. Erdoğan talimat verdi, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlattı.



DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik soruşturma açılmıştı.





