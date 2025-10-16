Siyonistler ateşkesi bozmaya yer arıyor!

Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü John Mearsheimer, katil devlet İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ve ABD'nin de bu soykırıma ortak olduğunu söyledi. Mearsheimer, "Şu gerçeği kabul etmeliyiz. İsrail, 1948 ve 1967'de bölgede büyük çaplı etnik temizlik yaptı. Bugün Gazze'de yaşananlar ise 3. büyük etnik temizlik girişimiydi. İsrail, Gazzeliler'i etnik olarak yok etmek için plan yapmaya başladı. Ateşkesi de bozmak için her yolu deneyecekler. Çünkü tek motivasyonları bu" dedi.