Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketinde kriz var! Yönetim Özgür Özel'e karşı eylem yaptı

CHP 27. Dönem Milletvekili Polat Şaroğlu'nun parti içerisinde huzursuzluk, sorun ve kutuplaşma çıkardığını, genwel merkezin ise buna duyarsız kaldığını iddia eden CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, yönetimle birlikte eylem başlattı.
İsyan eden Özcan ve ekibi, önceki gün kendilerini parti binasına kilitleyen ve geçeyi binada geçirdi.
Genel Başkan Özgür Özel'in ilk geldiğinde örgütlere değer vereceğini ve örgütlere danışılarak karar alınacağını söylemesi üzerine çok sevindiklerini söyleyen CHP İl Başkanı Kemal Özcan, "Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmediği gibi bu söylenenlerin yalnızca söylemde kaldığını görmekteyiz. Genel merkez bizi duymazdan geliyor" dedi. CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk ise "Bireysel çıkarlar için eski milletvekili Polat Şaroğlu, bu insanları bölüp parçalayıp birbirine düşürdü. Biz sosyal demokrat bir partiyiz dememize rağmen parti içindeki kişisel hırslarımızı yenemiyoruz" ifadelerini kullandı.