İzmir’de DMD hastası Berk’in gen tedavisi için 134 milyon lira gerekiyor

İzmir'de yaşayan Berk Yıldız'ın (9) 3 yıl önce hareketleri yavaşladı. Bir çeşit kas hastalığı olan DMD'ye yakalandığı anlaşıldı. Çaresi ise gen tedavisiydi. Bunun için de 3.2 milyon dolar yani yaklaşık 134 milyon TL şarttı.
Hemen yardım kampanyası başlatıldı. Şimdiye kadar yüzde 18'i toplandı. Dün de Berk yeni yaşını kutladı. Hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi koşup oynayamayan Berk'in annesi yardım çağrısı yaptı: Hastalık ilerliyor. Lütfen oğlumun kampanyasına destek olun.
