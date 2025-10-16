Gümrükte "kanatlı" operasyon: Cancan cinsi güvercin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaptığı operasyonda 85 adet "CANCAN" cinsi güvercin ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ülkemize giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gelen bir TIR'a yönelik düzenlediği operasyonda, 85 adet "CANCAN" cinsi güvercin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, söz konusu güvercinleri sağlıksız koşullardan kurtararak güvenli bir alana nakletti.

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomiyi korumakla kalmayıp, aynı zamanda canlıların ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor."

Ticaret Bakanlığının X paylaşımı