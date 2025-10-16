Brezilya’da dehşet! Hukuk öğrencisi flört uygulamalarından tanıştığı 4 kişiyi zehirleyerek öldürdü

Brezilya hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes'in cinayetlerini konuşuyor. Fernandes'in son beş ay içinde dört kişiyi zehirleyerek öldürdüğü anlaşıldı. Katil kadının kurbanlarını flört uygulamaları üzerinden seçtiği saptandı.





Fernandes'in ikiz kardeşi Roberta ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva'nın da cinayetlere yardım ettiği anlaşıldı. Genç kadının kurbanlarını öldürmeden önce zehrin etkisini test etmek için 10 köpeği öldürdüğünü itiraf ettiği açıklandı.

