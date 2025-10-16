PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara tavsiyeler: Hiçbir vatandaşa tepeden bakmayın

Başkan Erdoğan, yeni göreve başlayacak kaymakamlara tavsiyelerde bulundu: Devletin gören gözü, işiten kulağı, merhamet kucağı olacaksınız. Hiç kimseye tepeden bakmayacaksınız. Vatandaşa hizmet asli göreviniz.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara tavsiyeler: Hiçbir vatandaşa tepeden bakmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de "Kaymakamlar Kura Töreni"nde önemli açıklamalar yaptı. Vatandaşa hizmet yolunda tavsiyelerini sıraladı:

"Şavşat'tan Datça'ya, Aralık'ta Gökçeada'ya bütün ilçeler bizim için önemlidir. İnancı, kimliği, siyasi görüşü, kökeni, mezhep meşrebi ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes eşit ve onurlu vatandaştır.

Devletin görevi vatandaşa hizmet etmektir. Tüm idarecilerimizin asli vazifesidir. Cumhurbaşkanını temsilen farklı ilçelerde görev üstleneceksiniz. Köylü, çiftçi, iş insanının sorunlarına çözüm arayacaksınız.

Devlet kapısının hacet kapası olduğu inancıyla onların dertlerine hemhal olup çare bulmaya çalışacaksınız. Dört duvar arasına hapsolup, 8–5 arası çalışarak bunu yerine getiremezsiniz. Muhtaçların, mahçupların, garip gurebanın size başvurmasını bekleyemeyin. Kapı kapı dolaşıp siz onları bulacaksınız.

Kapınızı çalan hiç kimseye tepeden bakma çiğliğine düşmeyeceksiniz. İnsanların mahremiyetine önem verin, kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Gerektiğinde uykunuzdan, ailenize ayırdığınız zamandan feragat edip vatandaşın yanında olacaksınız. Devletin gören gözü, işiten kulağı, merhamet kucağı olacaksınız.

Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Halkın rızasını Hakk'ın rızasına giden yol olarak göreceksiniz Makamlarn gelip geçici olduğunu, bunların birer imtihan vesilesi olduğunu unutmayın. Aslolan milletin duasını almaktır."



(takvim.com.tr)(takvim.com.tr)

'FiLiSTiN'i KORKUSUZCA SAVUNDUK'

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Gazze'de ateşkesten memnun olduklarını ve mutabakatın uygulanmasının takipçisi olacaklarını söyledi. Erdoğan, "Filistin direnişine asla kara çalmadık. Filistin davasını korkusuzca savunduk. 350'ye yakın TIR'ımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla TIR'ımız ise giriş için bekliyor. 102 bin ton insani yardımlarımızla Gazzelilerin yanında olduk" dedi. Beylikova'daki nadir toprak elementi sahasının başka bir ülkeye verilmesinin söz konusu olmadığını dile getiren Erdoğan, "Kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Sahayı biz işleteceğiz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Türk Telekom
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
ABD Başkanı Trump’tan savaş ilanı: “Çin’le ticaret savaşındayız"
İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"
5G ihalesinde geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak