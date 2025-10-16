Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara tavsiyeler: Hiçbir vatandaşa tepeden bakmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de "Kaymakamlar Kura Töreni"nde önemli açıklamalar yaptı. Vatandaşa hizmet yolunda tavsiyelerini sıraladı:

"Şavşat'tan Datça'ya, Aralık'ta Gökçeada'ya bütün ilçeler bizim için önemlidir. İnancı, kimliği, siyasi görüşü, kökeni, mezhep meşrebi ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes eşit ve onurlu vatandaştır.

Devletin görevi vatandaşa hizmet etmektir. Tüm idarecilerimizin asli vazifesidir. Cumhurbaşkanını temsilen farklı ilçelerde görev üstleneceksiniz. Köylü, çiftçi, iş insanının sorunlarına çözüm arayacaksınız.

Devlet kapısının hacet kapası olduğu inancıyla onların dertlerine hemhal olup çare bulmaya çalışacaksınız. Dört duvar arasına hapsolup, 8–5 arası çalışarak bunu yerine getiremezsiniz. Muhtaçların, mahçupların, garip gurebanın size başvurmasını bekleyemeyin. Kapı kapı dolaşıp siz onları bulacaksınız.

Kapınızı çalan hiç kimseye tepeden bakma çiğliğine düşmeyeceksiniz. İnsanların mahremiyetine önem verin, kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Gerektiğinde uykunuzdan, ailenize ayırdığınız zamandan feragat edip vatandaşın yanında olacaksınız. Devletin gören gözü, işiten kulağı, merhamet kucağı olacaksınız.

Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Halkın rızasını Hakk'ın rızasına giden yol olarak göreceksiniz Makamlarn gelip geçici olduğunu, bunların birer imtihan vesilesi olduğunu unutmayın. Aslolan milletin duasını almaktır."

