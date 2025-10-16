Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sahte e-İmza olayını incelemeye aldı. Başkan Erdoğan talimatı verdi! BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ



Edinilen bilgiye göre, DDK tarafından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan



DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek.