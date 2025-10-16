Aksaray'da cam balkon faciaya dönüştü

Aksaray'da gece yarısı işten evine gelen Mehmet Ölmez (21), içeri girdiğinde eşi Meryem Ölmez'den (21) ve oğlu Halil İbrahim Ölmez'in (1.5) baygın bir şekilde yattığını gördü. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Mehmet Ölmez, sinir krizi geçirdi.



Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ailenin oturduğu daireye yeni cam balkon yaptırıldığı, balkonda doğalgazlı olan kombinin bacası için delik açıldığı, ancak kombiden gelen bacanın uzatılarak dışarıya verilmediği tespit edildi. Havanın soğuk olması nedeniyle Meryem Ölmez'in kombiyi yaktığı belirlenirken, yanan kombiden çıkan karbonmonoksit gazının önce cam balkonla kapalı olan balkona dolduğu, ardından evin içine sızdığı ve anne ve oğlunun zehirlenerek hayatlarını tespit edildi.

