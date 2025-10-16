ABB'nin iştiraki Portaş AŞ'de skandallar bitmedi!

CHP'Lİ Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin iştirak şirketleri krize girdi.
Portaş'ta yaklaşık 350 personel iki aydır maaş alamadığını bildirdi. Şirketin saha personelleri, Ağustos ve Eylül ayı maaşlarının yatırılmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.
Bir Portaş çalışanı, yaşananları şöyle anlattı:
"Bugüne kadar 2 binden fazla insan işten çıkarıldı. Resmen kıyım yaşandı. Geriye kalanlar da mağdur ediliyor. Biz saha personeliyiz, yaklaşık 350-400 kişi iki aydır maaş alamıyoruz. Muhasebeyi arıyoruz, 'para yok, bekliyoruz' diyorlar. Ne açıklama var, ne çözüm. İnsanlar borç içinde."
