Verilen sözlerle yapılanlar tutmadı! İBB Meclisinde metro hatları ve ulaşım ücreti tepkisi: Zam rekortmeni olarak tarihe geçildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Koral, İBB yönetiminin raylı sistemlerden otobüs alımına, metrobüsten trafik yoğunluğuna kadar her alanda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Koral, 300 kilometrelik raylı sistemle devredilen İstanbul’un, mevcut yönetim hızıyla vaat edilen 740 kilometreye ancak 50 yıl sonra ulaşabileceğini açıkladı. Vaat edilen Hızray (Megabüs) ve füniküler hatlarının sadece "bir yazı" olarak kaldığını belirten Koral, İBB'nin halk otobüsçülerine 6 milyar TL'ye yakın borç takarak sistemi çökerttiğini savundu. En sert eleştiri ise ulaşım ücretlerine geldi: "Hani ulaşım ucuzlayacaktı? Zam rekortmeni olarak tarihe geçildi!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde metro hatları, metrobüs ve ulaşım ücretlerine yapılan zam konuşuldu.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Koral, İstanbul'un deprem riski, ulaşım-trafik ve çevre kirliliği olmak üzere 3 büyük sorunu olduğunu belirtti.

Ulaşım meselesinin metro ve raylı sistemler, lastik tekerlekli toplu ulaşım araçları ile yol kavşak yapım ve bakım konusunu içerdiğini dile getiren Koral, en fazla dikkati çeken konunun metro hatları olduğunu kaydetti.

Koral, yeni olarak planlanan ve başlanan henüz bir proje göremediklerini, devam eden hatların da çok ağır bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, "AK Parti döneminde İstanbul'da raylı sistem 300 kilometreye çıkarılmıştır. 2019 yılında yapımı tamamlanmış, devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 kilometrelik bir raylı sistem yeni yönetime devredildi. Bu yönetim bu metro hatlarının imalatını öyle bir hızla yapıyor ki vadettiği 740 kilometrelik raylı sisteme İstanbul ancak 50 yıl sonra kavuşabilecek." diye konuştu

"METROBÜS SİSTEMİ DAHA SORUNLU HALE GELDİ"

İstanbullulara vadedilen Megabüs konusuna değinen Koral, "İsmi Hızray olarak değiştirildi, TEM boyunca yapılacaktı. 74 kilometrelik TÜYAP'tan başlayıp Kurtköy'e kadar. Bu da bir yazı olarak kaldı." dedi.

Koral, 8 adetlik füniküler hattı vadedildiğini, bunların da hiçbirinin yapılmadığını belirtti.

Metrobüs konusunda bin adet araç alımının hedeflendiğini kaydeden Koral, şunları söyledi:

"Çevreci olmayan 160 adet araç alındı ve teknik problemler yüzünden tamamı hizmete giremedi. Metrobüs sistemi daha sorunlu hale geldi. Yoğunluk daha da arttı. Her gün duraklarda insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Kapasite artmadığı gibi mevcut kapasite de maalesef işletilemedi. Tıkır tıkır işleyen, mevcut otobüs sistemi bozuldu. Şu anda İETT'ye ait 2 bin 500 otobüs ve halk otobüsçülerinin ise 3 bin 41 otobüsü bulunmaktadır. Hatalı ihaleler yüzünden ehil olmayan firmalara bakım ihalesi verilerek otobüslerin yolda kalması, yanması her gün rastladığımız bir olay oldu."

Koral, halk otobüsçülerinin belediyeden 6 milyar liraya yakın alacakları olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"2020'de yapılan özel taşıma sistemine göre alacakları bir ay bekletilerek, ondan sonraki ay ödenecekti. Ücret politikası da son derece yanlışlarla devam etmektedir. Hani ulaşım ucuzlayacaktı? Söylem ile eylem birbirini tutmadı ve zam rekortmeni olarak tarihe geçildi. 2025'te 2 kez zam yapıldı. 12 yaş altı çocuklar ücretsiz olacaktı. 12-25 yaş aralığı yüzde 40 indirimli olacaktı. Olmadığı gibi 30 yaş üstüne de kısıtlamalar geldi. Üniversite öğrencilerimizin de indirimi iptal edildi."

"İSTANBUL İÇİN GEÇEN 6,5 YILLIK DÖNEM BOŞA HARCANMIŞTIR"

Koral, bütçe tekliflerindeki yeni otobüs alım sayısının 1590 olduğunu belirterek, "Biz de bu konuda yetki verdik ancak bugüne kadar alabildiğimiz otobüs sayısı 500'ü bulmadı. Yani söylediğinizin üçte birini karşılamadı. İBB Başkanı tarafından tören yapılıp halk otobüsçülerinin aldığı 30 adet araç, 200 adet olarak söylendi ve bu 30 adet araç da her biri 10 milyon lira ödeme alamadıkları için sağda, solda yatmaktadırlar. İETT'nin yapmış olduğu yanlış planlamadan dolayı şu an otobüslerin günlük binlerce litre yakıtı boşa harcanıyor." ifadelerini kullandı.

Vadedilen yeni deniz otobüsleri hatlarının açılmadığını aktaran Koral, oluşturulan deniz taksinin toplu ulaşıma bir faydasının olmadığını dile getirdi.

Koral, "Trafikte kaybedilen zamanda Avrupa ve dünyada daha evvel 6'ncıydık. Şimdi ise 105 saat ile birinciyiz. Taşıt hızı sabah ve akşam saatlerinde saatte 10 kilometreye düşmektedir. Akşam trafiği tam bir kilit. Özetle İstanbul için geçen 6,5 yıllık dönem boşa harcanmıştır." diye konuştu.

