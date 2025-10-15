PODCAST CANLI YAYIN

Nuri Aslan hakkında 3 yıl hapis istemi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında hazırlanan iddianamede, Adliye koridorunda "Yakarım burayı" diyerek tepki gösterdiği belirtilen Aslan için "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Aslan, İBB'ye yönelik 4. Dalga operasyonunda gözaltına alınanlara destek olmak için İstanbul Adliyesi'ne gitmişti.

Hakimlik koridoruna alınmayınca "Yakarım burayı" diyerek tepki göstermişti. Nuri Aslan'ın "Görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Aslan'ın "Size emir veren kim ise onu buraya çağırın, bana sizler dokunamazsınız. Benim deli damarım, dokunulmazlığım var. Buraya giremezsem yakarım" şeklindeki tehditleri de yer aldı.

