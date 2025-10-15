Fransa'da yeni doğan bebeklere Türkçe isim furyası

Fransa'da son yıllarda Türkçe isimlere yönelik ilginin arttığı dikkat çekiyor. Resmi doğum verilerine göre, Türkçe kökenli pek çok isim Fransız aileler tarafından bebeklerine veriliyor. Özellikle "kalpleri fetheden" anlamına gelen Dilara ismi, 2025 yılı itibarıyla ülkede yaklaşık 1.300 kişi tarafından taşınıyor.



Bu rakam, Dilara ismini Fransa genelinde en çok kullanılan ilk 2.000 isim arasına taşıdı. Sadece Dilara değil; Elif, Leyla, Aylin ve Zeynep gibi Türk isimleri de Fransa'da popülaritesini giderek artırıyor. Uzmanlar, bu eğilimi sadece Türk kökenli ailelerle sınırlı görmüyor. Fransız ya da farklı etnik kökenlerden gelen ebeveynlerin de bu isimleri tercih ettiğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre bu eğilimin temel nedenlerinden biri, Türkçe isimlerin sahip olduğu anlam derinliği, kulağa hoş gelen melodik yapısı ve taşıdığı duygusal çağrışımlar oluşturuyor

