Ergenekon kumpasından FETÖ’nün parmak izi çıktı! Deliller yeniden incelendi 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan el bombalarına ait deliller yeniden incelendi.
FETÖ ÜYESİ DEMİRKALE'NİN PARMAK İZİNE RASTLANDI
Kriminal raporda, bombaların bulunduğu sandık üzerinde FETÖ üyesi eski Jandarma Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin parmak izine rastlandı.
15 TEMMUZ SONRASI TUTUKLANDI
Demirkale'nin, örgütün Jandarma İstihbarat yapılanmasında görev yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandığı ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.