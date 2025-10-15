PODCAST CANLI YAYIN

Ergenekon kumpasından FETÖ’nün parmak izi çıktı! Deliller yeniden incelendi 6 şüpheli yakalandı

Ergenekon davasında FETÖ üyelerinin kurduğu kumpas 18 yıl sonra yeni bir operasyonla yeniden deşifre oldu. Ümraniye'de 2007'de bir gecekonduda el bombası olduğu ihbarında bulunan şahsın tutuklandığı olayın arkasından örgütün izine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan el bombalarına ait deliller yeniden incelendi.

El bombalarının bulunduğu ev

FETÖ ÜYESİ DEMİRKALE'NİN PARMAK İZİNE RASTLANDI

Kriminal raporda, bombaların bulunduğu sandık üzerinde FETÖ üyesi eski Jandarma Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin parmak izine rastlandı.

Bulunan el bombaları

15 TEMMUZ SONRASI TUTUKLANDI

Demirkale'nin, örgütün Jandarma İstihbarat yapılanmasında görev yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandığı ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'cüler

KUMPASI FETÖ'CÜLER PLANLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturmada ayrıca FETÖ'nün "MİT Türkiye İmamı" Murat Karabulut ile "Emniyet Mahrem İmamı" Osman Hilmi Özdil'in kumpasın planlayıcıları olduğu tespit edildi.

Bulunan el bombaları

ABD'de Karabulut ve Özdil'in üzerinde ele geçirilen flaş belleklerde Ümraniye bombalarının yerleştirilişine dair krokiler bulundu.

Bulunan el bombaları

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Örgüt yöneticilerinin yurt dışına çıkarken üzerlerinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınacak bazı isimlerin kodlanmış şekilde listelerinin bulunduğu da tespit edildi. Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bulunan el bombaları

Savcılık, FETÖ'nün 2007 Ümraniye kumpasından 2016'daki darbe girişimine uzanan zinciri araştırıyor.

