Cinayeti DNA aydınlattı!

Mağarada 10 yıl önce kaya kovuğundan çıkan kadın cesedinin yeniden yüzlendirme çalışmasıyla Gülizar Bingöl’e ait olduğu belirlendi. Bingöl’ü öldüren katil akrabası ise DNA eşleşmesiyle tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyaların yeniden incelenmesi talimatı verdi. İl Jandarma Komutanlığı, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 2015'te Çermik'te bulunan kimsesizler mezarlığında defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı.

Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara'da laboratuvarda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla cesedin, 10 yıldır kayıp olan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl'e (27) ait olduğu belirlendi. HTS analizlerinde Bingöl'ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu (27) ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi.

Olay yerinden alınan ve adli emannette bulunan sigara izmaritlerinden alınan DNA örneklerinin, Gülizar Bingöl'ün akrabası olan ve halen cezaevinde tutuklu olan Biroğlu'a ait olduğu tespit edilerek daraltılmış baz çalışması yapıldı. Mehmet Biroğlu'nun kadın cinayet olayının faili olduğu tespit edilerek şüpheli şahsın tutukluğuna devam edilmesi kararı verildi.

Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler laboratuvarda böyle incelendi.

