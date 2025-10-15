Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İçişleri Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, kaymakam adaylarımız sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mezuniyet heyecanınızı paylaştığımız kura töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana milletin evine hoş geldiniz.
Enez'den Şemdinli'ye Şavşat'tan Datça'ya 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde ve aynı kıymettedir.
Kapınıza kim gelirse gelsin onun derdi ile hemdert olacak, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Bu vazifeyi ifa etmek her babayiğidin harcı değildir.
Sizler şahsımı temsilen farklı ilçelerimizde görev alacaksınız. İlçenizdeki insanların sorununa çözümler arayacak vatandaşın ihtiyaçları ile yakından ilgileneceksiniz. Kapımınız kim gelirse gelsin onun derdi ile hemdert olacaksınız. Bu vazifeleri hakkı ile icra etmek her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ister, samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Dört duvara hapsolup, 8-5 arası çalışarak bu işi yerine getiremezsiniz. Gerekirse ailenize ayırdığınız zamandan feragat edeceksiniz.