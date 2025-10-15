Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. (AA) MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR



Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Sevgili genç arkadaşlarım ileride inşallah çok önemli yerlere geleceksiniz, kritik vazifeler üsteleneceksiniz. Çeyrek asrı geride bırakmış bir devlet adamı ve büyüğünüz olarak size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum; makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçidir. Aslolan bu sınavı geçmek milletimizin duasını almaktır. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Esas olan geride yad edilecek eser ve hizmetler bırakmaktır. Bu milletin gönlünde yer almak için kibri kendinizden uzak tutmak zorundasınız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. (AA) BU HATAYA DÜŞMEYİN



Hangi sebeple olursa olsun, kapınızı çalan, yolu devlet kapısına düşen hiç kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyeceksiniz. Bizim insanımız mahcup ve mağrurdur. Yarasını herkese açıp göstermez, derdini her önüne gelene söylemez. Dış görünüş çoğu zaman yanıltıcıdır. Gerekirse siz kapı kapı dolaşıp siz onları arayıp bulacaksınız.