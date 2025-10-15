PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni atanan kaymakamlara uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, "Çeyrek asrı geride bırakmış bir devlet adamı ve büyüğünüz olarak size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum; makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçidir. Aslolan bu sınavı geçmek milletimizin duasını almaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İçişleri Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, kaymakam adaylarımız sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mezuniyet heyecanınızı paylaştığımız kura töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana milletin evine hoş geldiniz.

Enez'den Şemdinli'ye Şavşat'tan Datça'ya 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde ve aynı kıymettedir.

Kapınıza kim gelirse gelsin onun derdi ile hemdert olacak, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Bu vazifeyi ifa etmek her babayiğidin harcı değildir.

Sizler şahsımı temsilen farklı ilçelerimizde görev alacaksınız. İlçenizdeki insanların sorununa çözümler arayacak vatandaşın ihtiyaçları ile yakından ilgileneceksiniz. Kapımınız kim gelirse gelsin onun derdi ile hemdert olacaksınız. Bu vazifeleri hakkı ile icra etmek her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ister, samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Dört duvara hapsolup, 8-5 arası çalışarak bu işi yerine getiremezsiniz. Gerekirse ailenize ayırdığınız zamandan feragat edeceksiniz.

MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR

Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Sevgili genç arkadaşlarım ileride inşallah çok önemli yerlere geleceksiniz, kritik vazifeler üsteleneceksiniz. Çeyrek asrı geride bırakmış bir devlet adamı ve büyüğünüz olarak size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum; makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçidir. Aslolan bu sınavı geçmek milletimizin duasını almaktır. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Esas olan geride yad edilecek eser ve hizmetler bırakmaktır. Bu milletin gönlünde yer almak için kibri kendinizden uzak tutmak zorundasınız.

BU HATAYA DÜŞMEYİN

Hangi sebeple olursa olsun, kapınızı çalan, yolu devlet kapısına düşen hiç kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyeceksiniz.

Bizim insanımız mahcup ve mağrurdur. Yarasını herkese açıp göstermez, derdini her önüne gelene söylemez. Dış görünüş çoğu zaman yanıltıcıdır. Gerekirse siz kapı kapı dolaşıp siz onları arayıp bulacaksınız.

Dünya özellikle son 20 yılda geçmişte hiç olmadığı kadar bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümlerin başında dijital teknolojiler oldu. Devlet olarak yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyor ve özen gösteriyoruz. Birey, aile ve topluma yönelik etkilerini gençlerimizle birlikte tehditlerden uzak tutmak için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Görevi ve konumu ne olursa olsun kamu görevinde vazife üstlenen herkesin devletin itibarına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor. Tüm kamu personelimizde gerekli özeni göstermesini bekliyorum.

