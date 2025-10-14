PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Üsküdar'da İETT kazası kamerada!

Son dakika haberi! İstanbul Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüs kaza yaptı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği toplu ulaşım sisteminde her gün yeni bir kaza yaşanıyor.

Üsküdar'da İETT otobüsü kaza yaptı

ÜSKÜDAR'DA KAZA

Üsküdar'da freni patlayan İETT otobüsü yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkan otobüs, asılı halde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi



İETT kazası (DHA)İETT kazası (DHA)

EKİPLER BÖLGEDE

Olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halindeyken freni patlayan İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sonunda bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken otobüsün ön kısmı boşluğa asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

KAZA ANLARI KAMERADA

Vatandaşlar kazayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

