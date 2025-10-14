PODCAST CANLI YAYIN

Zehir tacirlerine büyük darbe! 30 bin 839 adet hap ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 30 bin 839 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmalarında, E.A. (38), M.E. (36) ve S.K. (29) isimli şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 300 mg'lık, 2 bin 203 şarjörde toplam 30 bin 839 adet sentetik ecza hap bulundu.

Tahkikatı derinleştiren ekipler, suça karıştığı ve diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen E.Ç. (40) isimli şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçlardan haksız kazanç elde eden ve halkımızı zehirlemeye çalışan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

