Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
Kocaeli'deki Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan protokol tribününde yerini aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili karşılaşmayı birlikte takip etti.
Karşılaşmayı izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GOL SEVİNCİ
Türkiye'yi 3-0 öne geçiren Yunus Akgün'ün golünden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mutluluğu ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin yüz ifadesi dikkat çekti.
BİZİM ÇOCUKLAR'DAN FARKLI TARİFE
Mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılan milliler, son düdükle birlikte büyük sevinç yaşadı.
Orta sahada toplanan futbolcular ve teknik hep birlikte taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra kırmızı-beyazlılar, galibiyetin coşkusunu tribünlere giderek yaşadı.