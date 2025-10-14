PODCAST CANLI YAYIN

Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek büyük bir galibiyete imza attı. Karşılaşma sonrası soyunma odasında ise duygu dolu anlar yaşandı. Başkan Erdoğan, milli takım oyuncularını ve teknik direktör Vincenzo Montella'yı tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Kocaeli'deki Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan protokol tribününde yerini aldı.

Başkan Erdoğan'dan millilere tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili karşılaşmayı birlikte takip etti.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GOL SEVİNCİ
Türkiye'yi 3-0 öne geçiren Yunus Akgün'ün golünden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mutluluğu ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin yüz ifadesi dikkat çekti.

BİZİM ÇOCUKLAR'DAN FARKLI TARİFE
Mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılan milliler, son düdükle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Orta sahada toplanan futbolcular ve teknik hep birlikte taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra kırmızı-beyazlılar, galibiyetin coşkusunu tribünlere giderek yaşadı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

MİLLİLERİMİZE TEBRİK
Maçı tribünden takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşılaşmanın ardından Kocaeli Stadyumu'nda soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek kutladı

Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik!

Bizim Çocuklardan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCUBizim Çocuklardan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU

