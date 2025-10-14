Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik

Bizim Çocuklar'a tam destek! Başkan Erdoğan Türkiye-Gürcistan maçında (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili karşılaşmayı birlikte takip etti.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın sevinci objektiflere yansıdı (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GOL SEVİNCİ

Türkiye'yi 3-0 öne geçiren Yunus Akgün'ün golünden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mutluluğu ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin yüz ifadesi dikkat çekti.

BİZİM ÇOCUKLAR'DAN FARKLI TARİFE

Mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılan milliler, son düdükle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Orta sahada toplanan futbolcular ve teknik hep birlikte taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra kırmızı-beyazlılar, galibiyetin coşkusunu tribünlere giderek yaşadı.