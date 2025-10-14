Enkaz kalktıkça vahşet büyüyor: Gazze’de can kaybı 67 bini aştı

israıl ordusunun, ateşkes ilan edilinceye kadar, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 67 bin 869'a yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 60'ı yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 63 kişinin cenazesi ve 39 yaralının ulaştığı ifade edildi.

AFAD'IN 20 TIRI GAZZE'YE ULAŞTI

İsral tarafından açlığa maruz bırakılan Gazzeliler'e yardımlar ulaşmaya devam ediyor.



