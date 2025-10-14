Başkan Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Zirveden hemen önce ikili görüşmeler için planlama yapıldı. Erdoğan önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi, Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü



Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Erdoğan, her iki görüşmede, imzalanan ateşkes anlaşmasının önemine değinirken Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan daha sonra Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi ayrı ayrı kabul etti. Başkan Erdoğan, kabulde, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini, uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını ifade etti.

Tören öncesi Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi.