İZBETON davasında ara karar: 3 sanık tahliye edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, salonunun yetersiz olması nedeniyle duruşma 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları katıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir'in farklı ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe - Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer aldı. Soruşturma kapsamında, 449 mağdur, 7 müşteki ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ'nin de suçtan zarar görenler arasında olduğu belirtildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 6'sı tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında, her biri için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"MAĞDURLAR İFADE VERDİ"

Duruşmada mağdurlara da söz verildi. SS İş İnsanları 4'üncü Etap Yapı City Kooperatif üyesi olduğunu belirten mağdur Başak Z., "İlk 3 taksiti peşin ödedim. Senetlere imza attım. Mükellef olduğum paranın yüzde 95'ini ödedim. Meğer biz ödeme yaparken inşaatlar durdurulmuş. Cihangir beyin savunmasını dinlerken gözlerim doldu. Ben de 2.5 yaşındaki kızıma yatırım olsun diye bu işe girmiştim. Ama şimdi ona oda kuramıyorum. Mart 2024'te evime girecektim. Belediyeyle görüşmeler sürüyor ama ne olacağı belirsiz. Biz bu işe İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenerek girdik. Temel atma törenlerine Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer geldi. Tabi onlara güvendik" diyerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdurlardan Hediye A., "865 bin lira için anlaşmıştım. Cihangir Lübiç'i tanımam. Tüm işleri Halil Telli ve Çağlar Kalkan ile yürütürdük. 815 bin lirasını ödedim. Barınma ve geçinme sıkıntım var. Eylülde kooperatif toplantısı yaptılar. Bizi sözleşme imzalamaya mecbur ettiler" ifadelerini kullandı. Bazı mağdurlar ise sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Müştekilerin avukatı Nalan Dağdelen, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak, "Zarar var diyen Cemil Tugay bugün zarar yok diyor. Sizin takdirinize bırakıyorum. Burada kamu zararı vardır. Soruşturmanın genişletilmesini ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ediyoruz" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Müştekilerin konuşmalarının ardından savcı mütalaasını sundu. İddia makamı, sosyoekonomik durumları, konumları, kaçma ihtimalleri, delilleri etkileme ihtimalleri, müştekileri etkileme ihtimalleri, delillerin yeterince toplanmamış olması, bilirkişi raporlarıyla zararın boyutunun artma ihtimali ve mevcut delil durumu sebebiyle Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk hallerinin devamı; Hüseyin Şimşek'in ise kendisine yöneltilen suçlamalardaki zararı karşıladığı için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını da değerlendirerek adli kontrol şartıyla tahliyesi yönünde görüş bildirdi. İddia makamı ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Çelik için de mahkemeye zorla getirme yönünde mütalaa sundu.

"ADAY OLSAYDIM BİRÇOK ETABI BİTİRMİŞTİM"

Mütalaanın ardından söz tutuklu sanıklar ve avukatlarına verildi. Tahliye talebinde bulunan Tunç Soyer, "Burada olmamın temeli, kentsel dönüşümde kooperatifçilik modelinin hayata geçirilmesine dayanıyor. Kastımızın ne olduğu apaçık ortadayken bu kastın dolandırıcılık suçuyla ilişkilendirilmesi asla kabul edilemez. İnşaatlar oradadır ve en güvenli şekilde ilerlemesi için tüm çaba gösterilmiştir. Gecikmeler olmuştur ancak inşaatta olan gecikmeler asla dolandırıcılık kabul edilemez. Kaldı ki görev sürem içerisinde teslim tarihi gelmiş ve gecikmiş hiçbir inşaat yoktur. İnşaatların gecikmesinin en büyük sebebi Temmuz 2024'te inşaatların durdurulmuş olmasıdır. Emin olun aday gösterilip görevime devam etseydim şu an birçok etapta anahtar teslimi yapmış, yeni etapları başlatmıştık ve şimdi asla huzurunuzda olmayacaktık. Ne kendimize ne başkasına haksız menfaat sağlamadık. 105 gündür çektiğimiz cezayı sonlandırın. Orantısız, dengesiz ve haksız cezadan bizi kurtarın. Göreceksiniz ki alnımız ak, başımız dik çıkacağız. Somut bir suç yok" ifadelerini kullandı.

Soyer'in avukatı Murat Aydın da müvekkilinin tahliye edilmesi gerektiğini savundu. Soyer'in hem kızı hem avukatı olan Defne Soyer ise savunma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

"İNŞAATTA YÜZDE 7 GECİKME VAR DİYE İNSAN CEZAEVİNE ATILIR MI"

Suçsuz olduğunu belirtip tahliye talebinde bulunan Şenol Aslanoğlu, "Burada bir dolandırıcılık yok. 2022'de bir yıl kooperatif başkanı olduğum için yargılanıyorum. İbra edilmişim. Dava açılma şansı da yok. 100 kişi dinledik. Şenol Aslanoğlu beni dolandırdı, zimmetine para geçirdi, rüşvet aldı diyen var mı? Yok. İnşaatta yüzde 7 gecikme var diye insan cezaevine atılır mı? Eğer benim kaçma şüphem varsa kimin yok çok merak ediyorum. Cuma günü il kongresi var. Benim kaçmam büyük bir rezalet olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

BERAAT EDECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Yargılama sonunda beraat edeceklerine inandığını belirten Heval Savaş Kaya, "İnanıyorum ki bu yargılama sonunda hepimiz beraat edeceğiz. Eğer ben yanılırsam hiçbir bürokrata hiçbir müteahhide iş yaptıramayız." diyerek tahliye talebinde bulundu.

utuklu sanıklardan Barış Karcı ve Cihangir Lübiç de tahliye talebinde bulunurken, Hüseyin Şimşek ise mütalaaya katıldığını söyledi.

ÜÇ SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI

Savunmaların ardından karar açıklandı. Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmeden heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Çelik'in tanık olarak dinlenilmesine, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, bir sonraki celsenin yeniden Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülmesine karar verip duruşmayı 9 Aralık tarihine erteledi. Kararın ardından izleyiciler heyete tepki gösterdi.