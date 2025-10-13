PODCAST CANLI YAYIN

Hastanede kan donduran itiraf! Tanığın ifadeleri ortaya çıktı: Gaziantep'te o gece ne oldu?

Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından Özel Bostan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Abdurrezzak Baysal'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Baysal'ın ölümüyle ilgili davanın 5. duruşmasında, yeni tanığın ifadeleri kan dondurdu. Olay gecesi yoğun bakımda hasta ile hemşire arasında tartışma olduğunu doğrulayan tanık, "İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaşmaya başladı. Yaklaşık 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Ardından doktoru aradılar, ancak kendi aralarında ‘Abdurrezzak eks oldu' (yani hayatını kaybetti) diye konuştular" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından Özel Bostan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Abdurrezzak Baysal'ın ölümüyle ilgili davanın 5. duruşmasında, yeni tanığın ifadeleri kan dondurdu.

Olay gecesini anlatan hasta bakıcı tanık Sebihat Ö., "Doktor geldiğinde, 'ilacın dışında başka bir şey kullandınız mı?' diye sordu. Aslı hemşire kullandıkları ilacı söylemedi. Daha sonra iş arkadaşım Müjde, kullanılan ilacın fotoğrafını çekip doktora gösterdi. Doktor, fotoğrafı görünce Aslı'ya dönerek, 'Sen bunu nasıl yaparsın. Hemen karakola git, ifadeni ver' dedi" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Adliye Sarayı (İHA)Gaziantep Adliye Sarayı (İHA)

HASTA BAKICI O GECEYİ ANLATTI!

Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından Özel Bossan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Abdurrezzak Baysal'ın ölümüyle ilgili hastane yetkililerinin yargılandığı davanın 5. duruşması bugün görüldü.

Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, maktul aile, maktul aile avukatları ve hastane yetkilileri avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen 3 yıl önce Bossan Hastanesi'nde hasta bakımcı olarak çalışan Sebihat Ö., olay gecesi yaşananları anlattı.

Fotoğraf (Takvim.com.tr)Fotoğraf (Takvim.com.tr)

HEMŞİRE HASTAYI TEHDİT ETTİ!

Olay günü yaşananları anlatan hasta bakıcı Semihat Ö., şu ifadeleri kullandı:

Ben 2022 yılında Bostan Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak çalışıyordum. O gün hastaların temizliğini bitirdikten sonra sıra yoğun bakım ünitesine gelmişti. Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, Aslı hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra Aslı hemşire, oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Abdurrezzak Baysal'a bunu yap' dedi. İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaşmaya başladı. Yaklaşık 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Ardından doktoru aradılar, ancak kendi aralarında 'Abdurrezzak eks oldu' (yani hayatını kaybetti) diye konuştular.


Avukat Ferhat Kurt (İHA)Avukat Ferhat Kurt (İHA)

KURBANIN AVUKATI KONUŞTU

Duruşmada konuşan maktul avukatı Ferhat Kurt ise şu ifadeleri kullandı:

Bugün dosyamızın 5. duruşmasını gerçekleştirdik. Eksikliklerimizin bir çoğu tamamlandı ve son tanığımız da dinlendi. Dinlenen tanık olay günü hastanede çalışan hasta bakım görevlisi idi, olayın doğruluğu bir kez daha tanık beyanlarından ispatlandı ; zira bahse konu tanık, olay anın da sanık hemşirenin uyarıldığını, başkasına ait ilacın maktul müvekkile yapılmaması gerektiğini belirtmiştir. Hatta kendisi dahi bile bu ilacın entübe olan hastalara yapıldığını, ağır bir ilaç olduğunu söylemiştir. Haliyle hasta bakıcının dahi tıbbi eğitiminin olmamasına rağmen, ilacın içeriğini bilmiş olması, sanık hemşirelerin bilmediğine karine oluşturmayacaktır. Bu durum dosyadan beklediğimiz ve mahkemeden uygulanmasını Talep ettiğimiz; Kasten öldürme suçunun unsurlarının oluştuğuna delalet edecektir. Şu aşamada son kalan eksikliğimiz ise Adli Tıptan beklediğimiz raporun dönüşü olmakla birlikte akabinde sayın mahkemece başkaca araştırılacak husus yok ise kanımızca dosyayı karara çıkaracağı ve tıbbi etikle bağdaşmayan bu olayın kamu nezdinde açıklığa kavuşacağına belirtmek isteriz.


Tanığı dinleyen mahkeme heyeti, ölümün enjeksiyondan olup olmadığına dair raporun gelmesi gerekçesiyle davayı ileri bir tarihe erteledi.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

NE OLMUŞTU?

Olay, Gaziantep'te bulunan Özel Bossan Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı.

Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Ancak hasta, bir hemşireyle yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

