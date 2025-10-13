Hastanede kan donduran itiraf! Tanığın ifadeleri ortaya çıktı: Gaziantep'te o gece ne oldu?

Fotoğraf (Takvim.com.tr)

HEMŞİRE HASTAYI TEHDİT ETTİ!

Avukat Ferhat Kurt (İHA)

KURBANIN AVUKATI KONUŞTU

Duruşmada konuşan maktul avukatı Ferhat Kurt ise şu ifadeleri kullandı:

Bugün dosyamızın 5. duruşmasını gerçekleştirdik. Eksikliklerimizin bir çoğu tamamlandı ve son tanığımız da dinlendi. Dinlenen tanık olay günü hastanede çalışan hasta bakım görevlisi idi, olayın doğruluğu bir kez daha tanık beyanlarından ispatlandı ; zira bahse konu tanık, olay anın da sanık hemşirenin uyarıldığını, başkasına ait ilacın maktul müvekkile yapılmaması gerektiğini belirtmiştir. Hatta kendisi dahi bile bu ilacın entübe olan hastalara yapıldığını, ağır bir ilaç olduğunu söylemiştir. Haliyle hasta bakıcının dahi tıbbi eğitiminin olmamasına rağmen, ilacın içeriğini bilmiş olması, sanık hemşirelerin bilmediğine karine oluşturmayacaktır. Bu durum dosyadan beklediğimiz ve mahkemeden uygulanmasını Talep ettiğimiz; Kasten öldürme suçunun unsurlarının oluştuğuna delalet edecektir. Şu aşamada son kalan eksikliğimiz ise Adli Tıptan beklediğimiz raporun dönüşü olmakla birlikte akabinde sayın mahkemece başkaca araştırılacak husus yok ise kanımızca dosyayı karara çıkaracağı ve tıbbi etikle bağdaşmayan bu olayın kamu nezdinde açıklığa kavuşacağına belirtmek isteriz.