Yolda sırtından bıçaklandı!

Şanlıurfa'nın sessiz sokaklarında yaşanan acı olay, yürekleri dağladı. İddiaya göre Ferit Abrak (32), sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Genç, sırtına saplanan bıçakla çaresizce motosikletine binip hastaneye ulaşmaya çalıştı. Her saniye hayatla ölüm arasındaki ince çizgide mücadele ederken, ne yazık ki yolda can verdi. Polis, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.





