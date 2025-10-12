PODCAST CANLI YAYIN

Yolda sırtından bıçaklandı!

Şanlıurfa’da bıçaklanan Ferit Abrak, motosikletle hastaneye gitmeye çalışırken yolda hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın sessiz sokaklarında yaşanan acı olay, yürekleri dağladı. İddiaya göre Ferit Abrak (32), sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Genç, sırtına saplanan bıçakla çaresizce motosikletine binip hastaneye ulaşmaya çalıştı. Her saniye hayatla ölüm arasındaki ince çizgide mücadele ederken, ne yazık ki yolda can verdi. Polis, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Ferit Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosiklete binip hastaneye ulaşmaya çalıştı. Fakat başaramadı.

