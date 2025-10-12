Uyuşturucu baronları Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala BAE’den iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucu; 'CHROOKE' suç örgütü elebaşı 'Don Vito' lakaplı Abdullah Alp Üstün ile bu suç örgütünde mali işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala'nın ülkemize iadeleri sağlandı. Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" ifadesini kullandı.



BAE'de yakalanan uyuşturucu baronu uçakla Türkiye'ye getirildi.

