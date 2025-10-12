Türkiye Gazze için seferber! Ateşkes sürecini bizzat yerinden takip edecek...

Başkan Erdoğan, Filistin için ilk günden itibaren elini taşın altına koydu. Türkiye tüm imkanlarını seferber etti. Ve barış imzaları atıldı. Şimdi sıra ateşkesi sahada takip etmeye geldi. 3 ayaklı plan hazırlandı
1- İnsani aşamada Türk ekipleri, yardım koridorlarını açacak. Altyapıyı onaracak. Enkazları kaldıracak.
2- Siyasi aşamada, "Gazze Geçiş Otoritesi" adında yönetim mekanizması kurulacak. Türkiye aktif rol alacak.
3- Askeri aşamada denetim süreci öne çıkacak. Güvenlik gerekirse BM veya NATO bünyesinde adım atılacak.
Türk Kızılay'ı Gazze'ye girip Filistin halkına yardım malzemesi dağıttı. Miniklerin mutluluğu yüzlerinden okundu.